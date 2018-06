Aconteceu em 26 de setembro

Dia Internacional do Relações Públicas

Dia Nacional do Deficiente Auditivo e do Surdo, data da inauguração da primeira escola para Surdos no Brasil (1857)

Dia de São Cosme e São Damião

Há 10 anos (2005) a ex-soldado Lynndie England, fotografada cometendo abusos contra prisioneiros na prisão de Abu Ghraib no Iraque, era sentenciada a três anos de prisão por um tribunal militar do Texas

Há 10 anos (2005) bispo Luiz Flávio Cáppio iniciava greve de fome em protesto ao projeto de transposição do Rio São Francisco

Há 15 anos (2000) morria o violonista e compositor Baden Powell

Há 25 anos (1990) morria Alberto Moravia, escritor e jornalista italiano

Há 30 anos (1985) era fundado o grupo Tortura Nunca Mais

Há 40 anos (1975) o metrô de São Paulo começava a operar em toda a extensão da Linha Norte Sul (Santana Jabaquara)





Há 55 anos (1960) a televisão americana exibia o primeiro debate entre candidatos à presidência dos Estados Unidos. O debate entre Richard Nixon e John Kennedy, marcando a entrada da televisão nas campanhas presidenciais. Veja também: # Kennedy x Nixon: a política entra na TV

Há 70 anos (1945) nascia a cantora Gal Costa

Há 75 anos (1940) suicídio de Walter Benjamin, filósofo judeu-alemão, na fronteira da Espanha, quando fugia do nazismo

