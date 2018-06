Aconteceu em 27 de abril

Dia da Liberdade da África do Sul

2011 – Palestina: líderes do Hamas e do Fatah assinavam acordo de reconciliação

2009 – Diplomacia: os presidentes Fernando Lugo (Paraguai) e Evo Morales (Bolívia) assinavam acordo de limite de fronteiras. A solenidade realizou-se no Palácio San Martin, sede da diplomacia argentina, 74 anos após a Guerra do Chaco (1932-1935)

2009 – Rafael Correa era reeleito presidente do Equador

1989 – José Sarney baixava medida provisória restringindo o direito de greve

1994 – Fim do Apartheid: os negros votavam pela primeira vez na África do Sul e elegiam Nelson Mandela principal dirigente do partido do CNA (Congresso Nacional Africano)

1959 – Autor teatral, Gianfrancesco Guarnieri ganhava o Prêmio Saci de Teatro pela peça “Eles Não Usam Black-Tie”. Abriu a sonelidade, Júlio de Mesquita Filho, diretor do jornal “O Estado de S. Paulo”

1929 – Os pilotos ingleses Jones-Williams e Lieutenant Norman Jenkins realizavam o primeiro voo sem escalas da Inglaterra à Índia, em 50 horas e 38 minutos

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |