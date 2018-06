Aconteceu em 27 de janeiro

Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, instituído em 2005 pela Assembleia Geral da ONU

2013 – Incêndio na boate KISS de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixava 233 mortos e mais de 100 feridos

2011– Primavera Árabe: depois da Tunísia e do Egito, manifestações iniciavam-se no Iêmen, contra o governo do presidente, Ali Abdallah Saleh, no poder havia mais de 30 anos

2010 – Steve Jobs apresentava o iPad, novo tablet multifuncional da Apple

2004 – Dirigido por Fernando Meirelles, “Cidade de Deus” recebia quatro indicações ao Oscar

1984 – Acidente queimava cabelo e rosto de Michael Jackson durante filmagens para um comercial da Pepsi-Cola

1944 – Segunda Guerra: forças soviéticas rompiam o cerco a Leningrado

