Aconteceu em 27 de janeiro

Há 5 anos (2010) Steve Jobs apresentava o iPad, novo tablet multifuncional da Apple

Há 20 anos (1995) os Rolling Stones faziam primeira apresentação no país, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo

Há 70 anos (1945) o campo de concentração de Auschwitz (Polônia) era libertado pelo exército soviético. Os militares encontraram no local cerca de 7.000 prisioneiros (exaustos e esfomeados) deixados pelos alemães em retirada. Clique na imagem e leia a matéria publicada pelo “Estadão: “50 anos depois, Auschwitz ainda horroriza” (15/01/1995)

Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, instituído em 2005 pela Assembleia-Geral da ONU

Há 1 ano (2014) a ex-ginasta Laís Souza sofria grave acidente, durante os treinos no esqui aéreo em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Ela preparava-se para competir nos Jogos Olímpicos de Inverno

Há 2 anos (2013) incêndio na boate KISS de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixava 233 mortos e mais de 100 feridos

Há 25 anos (1990) morria em um sítio no interior de Minas Gerais a modelo paulista Adriana Oliveira, vítima de overdose de drogas, aos 20 anos

Há 135 anos (1880) Thomas Edison recebia a patente da lâmpada elétrica

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |