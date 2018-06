Aconteceu em 27 de julho

Há 20 anos

Atentado matava 2 pessoas e feria 111, durante os Jogos Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos. Uma bomba caseira explodiu no Parque Olímpico Centenário



Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Há 5 anos (2011) era concluído o complexo viário conhecido como Nova Marginal, a entrega da obra foi marcada pela inaugurada em São Paulo, a Ponte Estaiada Governador Orestes Quércia

Há 15 anos (2001) a modelo Fernanda Voguel morria em acidente de helicóptero,em Maresias, no litoral norte de São Paulo. Ela viajava com o namorado, o empresário João Paulo Diniz, herdeiro do Grupo Pão de Açúcar

Há 35 anos (1981) morria o cineasta americano William Wyler. Diretor de Clássicos como Ben-Hur (1959) e A Princesa e o Plebeu (1953) ele é considerado um dos mestres da época de ouro de Hollywood

Há 70 anos (1946) morria a escrito e poeta modernista Gertrude Stein

