Aconteceu em 27 de novembro

Há 30 anos (1984) João Figueiredo sancionava o Estatuto da Microempresa

Há 105 anos (1909) era realizada sessão inaugural da Academia Paulista de Letras (APL)

Dia Nacional do Combate ao Câncer, instituído em 1988 pelo Ministério da Saúde

Dia de Ação de Graças americano (Thanksgiving Day)

Há 5 anos (2009) a Polícia Federal deflagrava a Operação Caixa de Pandora, para investigar desvios de recursos no Distrito Federal. O governador José Arruda (DEM) era apontado como articulador do esquema

Há 50 anos (1964) Ademar de Barros presidia a abertura da IV edição do Salão do Automóvel, no Parque Ibirapuera, em São Paulo

