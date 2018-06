Aconteceu em 28 de dezembro

Há 135 anos (1879) eclodia na cidade do Rio de Janeiro a Revolta do Vintém, contra aumento nas passagens dos bondes. O governo de D. Pedro II dava mostras de decadência e falta de apoio popular. Menos de 10 anos depois, o Império caiu. Clique na imagem e leia nota publicada pelo “Estadão”:

Dia da Marinha Mercante, data de nascimento de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá (1813), grande incentivador do desenvolvimento dos portos no Brasil no século XIX

Há 2 anos (2012) a presidente Dilma Rousseff assinava decreto prorrogando para 2016 a obrigatoriedade do Acordo Ortográfico no país

Há 30 anos (1984) morria David Samuel Peckinpah, diretor, roteirista e produtor norte-americano. Recebeu indicação ao Oscar de melhor roteiro por “Meu Ódio Será Sua Herança” (1969)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |