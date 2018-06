Aconteceu em 28 de dezembro

Dia da Marinha Mercante

Há 1 ano (2014) os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) encerravam formalmente missão no Afeganistão, após 13 anos de duros combates

Há 5 anos (2010) inaugurado supercomputador para pesquisas climáticas capaz de realizar 258 trilhões de cálculos por segundo

Há 20 anos (1995) Gustavo Borges vencia a prova dos 200 m no Troféu Brasil

# Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |