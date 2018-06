Aconteceu em 28 de fevereiro

2002 – Após fase de transição, o Euro tornava-se, definitivamente, moeda única de 12 países da Europa

1994 – O governo do presidente Itamar Franco editava medida provisória instituindo novo indexador da economia, a URV – Unidade Real de Valor

1989 – Morria Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, ensaísta, filólogo e lexicógrafo alagoano, autor do Dicionário Aurélio, aos 78 anos

1969 – A Embratel inaugurava, no município fluminense de Itaboraí, a primeira estação de comunicação via satélite do país

1919 – Realizava-se solenidade de formatura da 1ª turma de médicos diplomados pela Faculdade de Medicina de São Paulo, constituída por 27 profissionais, entre os quais duas mulheres

1894 – Nascia em São João da Boa Vista (SP) Guiomar Novaes, pianista brasileira de prestígio internacional

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

