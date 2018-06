Aconteceu em 28 de janeiro

Há 30 anos (1985) astros da música norte-americana reuniam-se em estúdio para gravar “We Are the World” (projeto USA of África). O disco vendeu mais de nove milhões de cópias. Clique na imagem e leia matéria publicada pelo “Estadão” (19/05/1985)

Dia do Comércio Exterior

Dia do Portuário, em alusão à abertura dos portos brasileiros ao comércio exterior, em 1808

Há 1 ano (2014) o primeiro-ministro da Ucrânia renunciava em meio à crise. As manifestações começaram após governo rejeitar acordo com União Europeia

Há 15 anos (2000) protesto dos perueiros provocava primeira morte em São Paulo

Há 65 anos (1950) era instituído racionamento de energia em São Paulo

