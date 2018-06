Aconteceu em 28 de julho

Dia do Agricultor, instituído em comemoração ao centenário do Ministério da Agricultura (Decreto 48.630/1960)

Há 5 anos (2010) o Conselho de Medicina cassava o registro do médico Roger Abdelmassih, acusado de abusar sexualmente de pacientes

Há 5 anos (2010) o prefeito Gilberto Kassab (DEM) anunciava medida estrigindo o trânsito de caminhões na Marginal Pinheiros, na Avenida Bandeirantes e Roberto Marinho

Há 10 anos (2005) morria Jair Rosa Pinto, ex-jogador, craque da seleção brasileira das décadas de 40 e 50

Há 10 anos (2005) o Exército Republicano Irlandês (IRA) anunciava fim da “luta armada”

Há 15 anos (2000) o presidente do Peru, Alberto Fujimori, tomava posse, no seu terceiro mandato consecutivo, com protestos nas ruas por suposta fraude eleitoral

Há 30 anos (1985) Alan García assumia a presidência do Peru

Há 265 anos (1750) morria Johann Sebastian Bach, o maior compositor do barroco alemão

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |