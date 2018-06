Aconteceu em 28 de novembro

2011 – Sob tensão iniciava-se no Egito a primeira eleição parlamentar após queda de Hosni Mubarak; manifestantes pediam a instalação de um governo civil, sem a tutela militar

2010 – O site WikiLeaks divulgava mais de 250 mil documentos secretos dos Estados Unidos abalando a diplomacia mundial

2010 – Contra o fortalecimento do crime organizado, policias e militares ocupavam o Complexo de Favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro

2007 – No Paquistão, o presidente Pervez Musharraf demitia-se do cargo de chefe das Forças Armadas

2004 – O presidente Ricardo Lagos indenizava cerca de 30 mil vítimas da ditadura militar do Chile

2001 – Era inaugurado, em São Paulo, o Instituto Tomie Ohtake

1975 – Estreava a Orquestra de Câmara da USP

1757 – Nascia William Blake, pintor, ilustrador de livros e poeta pioneiro do Romantismo inglês

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

