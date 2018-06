Aconteceu em 29 de abril

Dia Internacional da Dança

2011 – O PT aprovava a reintegração de Delúbio Soares, ex- tesoureiro do partido, expulso após Escândalo do Mensalão, em 2005

2011 – Casamento Real: o príncipe William e Kate Middleton se casavam, na Abadia de Westminster, em Londres

2010 – O Supremo Tribunal Federal (STF) ratificava a validade da Lei da Anistia

2007 – O bispo Dom Odilo Pedro Scherer assumia a arquidiocese de São Paulo

1968 – Estreava nos cinemas um dos maiores clássicos da ficção científica “2001 – Uma Odisséia no Espaço”, dirigido por Stanley Kubrick

1938 – O Presidente Getúlio Vargas assinava decreto criando o Conselho Nacional do Petróleo

1933 – Morria o jornalista Nestor Rangel Pestana, redator-secretário do “Estado de S. Paulo”

1843 – Nascia Pedro Américo, pintor histórico paraibano, autor da tela “Independência ou Morte” (1888) também conhecida como “O Grito do Ipiranga”

