Aconteceu em 29 de janeiro

2013 – Resolução do Conselho Nacional de Trânsito instituia tolerância zero de álcool no trânsito em todo o País

1979 – Deng Xiaoping, primeiro-ministro da China, fazia visita histórica aos Estados Unidos

1964 – Morria Alan Ladd, ator norte-americano célebre por sua atuação em “Os Brutos Também Amam”(1964)

1929 – Acusado de trair a revolução, Leon Trotsky abandonava a União Soviética

1899 – Morria Alfred Sisley, pintor pioneiro do Impressionismo francês no século XIX

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

