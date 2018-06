Aconteceu em 29 de julho

Dia de Santa Marta Há 2 anos (2013) após três anos de impasse, israelenses e palestinos retomavam negociações de paz diretas em Washington Há 5 anos (2010) depois de mais de um mês de investigações, eram indiciados o ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, e outras sete pessoas pelo homicídio de Eliza Samudio, de 24 anos, ex-amante do jogador e com quem ele teria um filho de 5 meses

Há 50 anos ( 1965) Estados Unidos enviavam mais 4 mil soldados para lutar na Guerra do Vietnã

Há 125 anos (1890) morria o pintor holandês Vincent van Gogh, dois dias após uma tentativa de suicídio com um tiro no peito. Clique aqui para saber mais sobre o mestre pós-impressionista

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão | Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |