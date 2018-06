Aconteceu em 29 de março

2011 – Depois de lutar 13 anos contra um câncer, morria o ex-vice-presidente da República José Alencar, aos 79 anos

2010 – O presidente Lula e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, lançavam a segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

2008 – Crime: a menina Isabella Nardonni era encontrada, ainda com vida, no jardim do prédio onde moravam o pai e a madrasta, na zona norte de São Paulo

1993 – Morria o cantor e compositor Jessé, vítima de acidente de carro, aos 41 anos

1978 – O presidente dos EUA, Jimmy Carter, iniciava viagem ao Brasil

1973 – Guerra do Vietnã: as últimas tropas americanas deixavam o país

1858 – Era inaugurado o primeiro trecho da Estrada de Ferro D. Pedro II (futura Central do Brasil)

