Aconteceu em 3 de abril

2012 – A presidente Dilma Rousseff anunciava medidas do “Plano Brasil Maior” desonerando a folha de pagamentos de 11 novos setores

2011 – Voo Rio-Paris: destroços do avião da Air France eram localizados no fundo do mar, dois anos após acidente

1994 – Morria Jérôme Lejeune, pediatra e pesquisador francês responsável por identificar a origem genética da Síndrome de Down (1959)

1964 – Morria Afonso Schmidt, jornalista, romancista e poeta cubatense, membro da Academia Paulista de Letras

1959 – A Índia concedia asilo político ao Dalai Lama, chefe espiritual e temporal do Tibete

1949 – Guerra da Palestina: era assinado o armistício entre Israel e a Transjordânia

1924– Nascia Doris Day, cantora e atriz norte-americana de clássicos do cinema, entre eles, “O Homem que Sabia Demais” (1956) e “Confidências à Meia-Noite” (1959)

1924 – Nascia Marlon Brando, ator norte-americano, ícone da “era de ouro” de Hollywood

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

