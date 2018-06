Aconteceu em 3 de abril

Há 5 anos (2010) a Apple lançava o iPad nos Estados Unidos

Há 25 anos (1990) morria em Los Angeles (EUA), a cantora Sarah Vaughan, a grande dama do jazz, aos 66 anos

Há 3 anos (2012) Dilma Rousseff anunciava medidas do “Plano Brasil Maior” desonerando a folha de pagamentos de mais 11 novos setores

Há 5 anos (2010) líder da extrema direita, Eugène Terreblanche, era assassinado na África do Sul

Há 15 anos (2000) a Microsoft era formalmente acusada de violar a legislação norte-americana por prática de monopólio

Há 100 anos (1915) Guerra do Contestado: tropas do governo cercavam o reduto caboclo de Santa Maria, no interior de Timbó Grande (SC)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

