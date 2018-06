Aconteceu em 3 de abril

2012 – A presidente Dilma Rousseff anunciava medidas do “Plano Brasil Maior” estendendo a desoneração da folha de pagamentos a 11 novos setores

2012 – Acusado de envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, Demóstenes Torres anunciava saída do Partido Democratas (DEM)

2011 – Primavera Árabe: milhares protestavam no Iêmen pela renúncia do presidente

2008 – A Coréia do Norte decidia suspender diálogo com Seul e fechava fronteira

1998 – Estreava no país o filme “Central do Brasil”, de Walter Salles, Urso de Ouro no Festival de Berlim

1988 – Morria Milton Caniff, mestre dos quadrinhos, criador de “Terry e os Piratas” e “Steve Canyon”

1968 – Era inaugurada a Ponte da Concórdia, ligando Brasil e Uruguai

1948 – O presidente Truman aprovava o Plano Marshall de ajuda econômica à Europa do pós-guerra

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |