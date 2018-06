Aconteceu em 3 de fevereiro

2005 – Nova lei de zoneamento entrava em vigor no município de São Paulo depois de mais de 30 anos

1989 – No Paraguai, Alfredo Stroessner, o mais antigo ditador da América do Sul, era deposto por golpe de estado, liderado pelo general Andrés Rodriguez

1969 – Yasser Arafat era nomeado líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP)

1959 – Pioneiro do rock, o cantor e compositor americano Buddy Holly, morria em acidente aéreo, aos 23 anos, juntamente com Ritchie Valens, autor de “La Bamba”, e Big Bopper, no auge de suas carreiras

1924 – Morria Woodrow Wilson, 28º presidente dos Estados Unidos, comandante-chefe do país durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), aos 67 anos

1899 – Nascia João Café Filho (1899-1970), político e advogado, único potiguar a ocupar a Presidência da República, em 1954, após morte de Getúlio Vargas

