Aconteceu em 3 de julho

Dia de São Tomé

Há 1 ano (2014) morria o poeta e tradutor Ivan Junqueira, no Rio de Janeiro

Há 15 anos (2000) Vicente Fox, candidato do Partido de Ação Nacional (PAN), vencia as eleições presidenciais, colocando fim a hegemonia do Partido Revolucionário Institucional (PRI) que governou o México durante 71 anos

Há 35 anos (1980) João Paulo II visitava São Paulo pela primeira vez

Há 80 anos (1935) morria André Citroën, engenheiro e empresário francês, fundador da empresa fabricante de automóveis Citroën

Há 115 anos (1900) nascia Alessandro Blasetti (1900-1987), cineasta, considerado o pioneiro do neorrealismo do cinema italiano

