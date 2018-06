Aconteceu em 3 de junho

Há 10 anos (2004), “atirador do Shopping Morumbi” (1999), o ex-estudante de medicina Mateus da Costa Meira, era condenado a 120 anos e 6 meses de prisão. Relembre outros casos de ataques nos Estados Unidos e no mundo em Tragédias Insanas.

Há 25 anos (1989), Raul Seixas estreava, no Olympia, seu Show “Panela do Diabo”, décimo quinto e último álbum do cantor, em parceria com Marcelo Nova

Há 34 anos (1970), começava a Copa do Mundo do México. Na estreia, em Guadalajara, o Brasil vencia a Checoslováquia por 4 a 1. Gols de Rivelino, Pelé e Jairzinho. Veja a cobertura original dos 97 jogos da seleção brasileira em Copas do Mundo em Vitórias e derrotas: o Brasil em todas as copas do mundo.

Dia do Administrador de Pessoal

2013 – Ex-jogador do Santos Futebol Clube, Neymar se apresentava à torcida do Barcelona, no estádio Camp Nou

2009 – A Organização dos Estados Americanos (OEA) revogava suspensão de Cuba, após 47 anos

1989 – Morria o Aiatolá Khomeini, líder político e religioso do Irã

1974– Yitzhak Rabin substituia Golda Meir no cargo de Primeiro-Ministro de Israel

1924 – Morria em Viena, Franz Kafka, escritor tcheco, autor de clássicos da Literatura Moderna como “A Metamorfose” (1915) e “O Processo” (1925), aos 40 anos, vítima de tuberculose

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

