Aconteceu em 3 de junho

Dia do Administrador de Pessoal

Há 1 ano (2014) era aprovado o Plano Nacional de Educação estabelecendo diretrizes das políticas públicas na área para os próximos dez anos

Há 5 anos (2010) a Agência Espacial Europeia iniciava uma simulação de voo ao planeta Marte, com seis voluntários mantidos isolados numa cápsula durante 520 dias

Há 5 anos (2010) a diretora da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, anunciava a manutenção do alerta de nível 6 – o topo da escala – para a gripe suína

Há 5 anos (2010) com dívidas milionárias, o jornal francês Le Monde era oficialmente posto à venda em Paris

Há 35 anos (1980) a Justiça autorizava a demolição do antigo prédio da União Nacional dos Estudantes, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro

Há 45 anos (1970) começava a Copa do Mundo do México. Na estreia, em Guadalajara,o Brasil vencia a Checoslováquia por 4 a 1, gols de Rivelino, Pelé e Jairzinho

Há 50 anos (1965) Edward White se tornava o primeiro astronauta norte-americano a flutuar no espaço, fora da nave, durante a missão Gemini IV

Há 90 anos (1925) nascia o ator Tony Curtis, astro de comédias de sucesso na década de 50, como Quanto Mais Quente Melhor

Há 105 anos (1910) nascia Paulette Goddard, atriz norte-americana, considerada uma das musas de Hollywood da década de 30. Foi mulher de Chaplin e do escritor Erich Maria Remarque

