Aconteceu em 3 de março

Há 10 anos (2005) o milionário norte-americano Steve Fossett completava o primeiro voo solitário ao redor do mundo, sem reabastecimento. A viagem durou 67 horas

Há 1 ano (2014) o Brasil apresentava à Itália pedido para extraditar Henrique Pizzolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, condenado no julgamento do mensalão

Há 95 anos (1920) nascia Blota Junior, radialista, jornalista e político, Foi o apresentador oficial dos grandes programas especiais da TV Record, entre eles, os Festivais de Música Popular Brasileira e o “Show do Dia Sete”

Há 95 anos (1920) nascia James Doohan, ator de origem canadense, mundialmente conhecido como o Tenente Comandante Montgomery Scott, Engenheiro-Chefe da U.S.S. Enterprise, a famosa espaçonave do seriado “Jornada nas Estrelas” (Star Trek). O ator foi combatente das forças aliadas e participou da tomada da Normandia no “Dia D”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

