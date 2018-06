Aconteceu em 3 de setembro

Dia do Biólogo, data da regulamentação da profissão (Lei número 6.684 de 1979, sancionada pelo presidente João Figueiredo)

Há 75 anos (1939) jornal “O Estado de S. Paulo” lançava edição vespertina (O Estadinho) divulgando notícias do conflito mundial na Europa

Há 100 anos (1914) durante a Primeira Guerra Mundial, a capital francesa era transferida de Paris para Bordeaux

Dia do Guarda Civil

Há 3 anos (2011) o Santos Futebol Clube vendia o atacante Neymar para o Barcelona, da Espanha

Há 20 anos (1994) após entrevista, Rubens Ricúpero pedia demissão do Ministério da Fazenda

Há 45 anos (1969) morria em Hanoi, aos 79 anos, o líder nacionalista Ho Chi Min, presidente do Vietnã do Norte (1954-1969), de colapso cardíaco, seis anos antes da reunificação do país

Há 75 anos (1939) Segunda Guerra: a Grã-Bretanha e a França declaravam guerra à Alemanha

Há 100 anos (1914) o cardeal Giacomo della Chiesa era eleito Papa, com o nome de Bento XV

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |