Aconteceu em 30 de abril

Dia internacional do Jazz, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, em 2011

2009 – O Supremo Tribunal Federal (STF) revogava a Lei de Imprensa, um dos últimos símbolos da ditadura militar (1964-1985)

1939 – A televisão era apresentada pela primeira vez, durante a Feira Internacional de Nova York, nos Estados Unidos. Também neste mesmo evento, realizou-se a primeira transmissão televisiva no país, com um discurso do presidente Franklin Roosevelt

1914 – Nascia no Rio de Janeiro Carlos Lacerda, jornalista, escritor e um dos mais controversos políticos de sua época. Foi alvo do atentado da rua Toneleros, em 1954

1914 – Nascia Dorival Caymmi, cantor e compositor do mar e da Bahia, considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira

1854 – Era inaugurado trecho inicial da Estrada de Ferro Petrópolis, a primeira ferrovia do país, idealizada pelo empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá

1789 – George Washington tomava posse como primeiro presidente dos Estados Unidos

