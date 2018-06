Aconteceu em 30 de abril

2009 – O Supremo Tribunal Federal (STF) revogava a Lei de Imprensa, uma das últimas legislações da ditadura

2003 – Morria aos 74 anos, Aureliano Chaves, vice-presidente da República (1979-1985), governador de Minas Gerais (1975-1978), ministro de Minas e Energia e um dos fundadores do Partido da Frente Liberal (PFL)

1993 – Crime no Esporte: a tenista iugoslava Monica Seles era esfaqueada por torcedor durante as quartas-de-final do Torneio de Hamburgo, na Alemanha

1948 – Era criada a Organização dos Estados Americanos (OEA), na Conferência de Bogotá

1923 – Por decreto, assinado pelo presidente Artur Bernardes, era instituído o Conselho Nacional do Trabalho

