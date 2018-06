Aconteceu em 30 de agosto

2012 – Após 15 anos, a Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb) concedia autorização para o início das obras de ampliação do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo

2011 – A Câmara arquivava processo de cassação do mandato de Jaqueline Roriz (PMN-DF), flagrada recebendo dinheiro do delator do “mensalão do DEM”, Durval Barbosa

1998 – O Movimento dos Sem-Terra (MST) invadia dez fazendas em São Paulo

1993 – Morria Isaurinha Garcia, cantora e diva do rádio, aos 70 anos

1993 – Um esquadrão da morte e policiais executavam 21 pessoas na favela de Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro

1988 – No Chile, Junta Militar designava Augusto Pinochet candidato único à presidência

1973 – Mao Tse-tung era reeleito líder do Partido Comunista Chinês

1968 – A Grã-Bretanha liberava empréstimo para a construção da Ponte Rio-Niterói

1963-Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética iniciavam as operações do “telefone vermelho”, linha de comunicação direta entre as duas superpotências

1938 – Morria Maximilian Faktorowicz, maquiador polonês idealizador da marca de cosméticos que leva seu nome, aos 61 anos

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |