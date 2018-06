Aconteceu em 30 de agosto

Há 15 anos (1999) em plebiscito, timorenses aprovavam independência do país

Há 30 anos (1984) o ônibus espacial Discovery fazia voo inaugural levando 3 satélites de comunicação para o espaço

Há 1 ano (2013) a Agência Estado apresentava o Broadcast+ e novos aplicativos móveis

Há 2 anos (2012) após 15 anos, a Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb) concedia autorização para o início das obras de ampliação do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo

Há 3 anos (2011) Fabiana Murer conquistava o título mundial no salto com vara, em Daegu, na Coréia do Sul, era o primeiro ouro do Brasil na história dos mundiais

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

