Aconteceu em 30 de janeiro

Dia Mundial da Não Violência e da Paz, marcando o assassinato do líder pacifista Mahatma Gandhi (1948)

Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, instituído em 1984, pela Associação de Quadrinistas e Cartunistas do Estado de São Paulo, relembrando a publicação da primeira história em quadrinhos brasileira (1869)

Há 1 ano (2015) a Sabesp lançava edital para transposição entre as represas Jaguari e Atibainha, obra considerada “estruturante ” pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) no enfrentamento da crise hídrica no Estado

Há 25 anos (1991) morria John Bardeen, físico norte-americano, descobridor do transistor compacto, que substituiu as válvulas nos rádios e televisões. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1952

Há 40 anos (1976) o governador Paulo Egydio criava a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP)

Há 60 anos (1956) uma bomba era lançada na casa de Martin Luther King. Saiba mais sobre o líder do movimento dos direitos civis dos negros aqui.

