Aconteceu em 30 de maio

Há 5 anos (2011) o governo da Alemanha anunciava fechamento de usinas nucleares, até 2022

Há 10 anos (2006) o arquiteto e urbanista brasileiro Paulo Mendes da Rocha recebia em Istambul, na Turquia, o Prêmio Pritzker. Ele foi o segundo brasileiros a receber o prêmio, o primeiro foi Oscar Niemeyer, em 1988

Há 15 anos (2001) para se livrar da cassação em conseqüência da violação do painel eletrônico do Senado, o senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA) renunciava ao mandato. “Leniente com a corrupção”, “autista”, “moroso” e “imprevidente”, dizia ao criticar o presidente Fernando Henrique Cardoso, em discurso cheio de rancor e ironias

Há 60 anos (1956) a polícia invadia a União Nacional dos Estudantes (UNE) e agredia estudantes que estavam em assembleia contra o aumento do preço da passagem dos bondes

