Aconteceu em 30 de março

Há 5 anos (2011) secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon pedia uma intensificação da luta contra a Aids

Há 30 anos (1986) morria James Cagney. O ator fez fama interpretando vilões do cinema clássico

Há 35 anos (1981) o cantor Lindomar Castilho assassinava a ex-mulher Eliane de Grammont



Há 35 anos (1981) o presidente americano Ronald Reagan era atingido por um tiro, mas escapava com vida do atentado cometido por John Hinckley Jr. Um jovem com problemas mentais, Hinckley alegou ter atirado contra o presidente para impressionar a atriz Jodie Foster, por quem era obcecado

