Aconteceu em 30 de outubro

Há 40 anos (1974) o boxeador Muhammad Ali, que estava afastado do esporte por três anos, nocauteava George Foreman e reconquistava título mundial. Ele começou no boxe aos 12 anos, treinado por Joe Martin. Clique no link e leia mais

Há 40 anos (1974) era regulamentada a Lei do Silêncio, na cidade de São Paulo

Dia do Comerciário

Há 10 anos (2004) casavam-se, no Rio de Janeiro, os apresentadores de TV Luciano Huck e Angélica

Há 15 anos (1999) morria aos 94 anos, Nise da Silveira, psiquiatra alagoana, pioneira no uso da arte como terapia

Há 25 anos (1989) Silvio Santos tentava candidatura à presidência pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB), no lugar do pastor evangélico Armando Corrêa

Há 35 anos (1979) o metalúrgico Santo Dias era assassinado pelas forças de repressão da ditadura militar, na zona sul de São Paulo

Há 45 anos (1969) Emílio Garrastazu Médici, eleito pelo Congresso Nacional, assumia a presidência da República. Seu governo foi considerado o mais duro e repressivo do período, conhecido como “anos de chumbo”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

