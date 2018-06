Aconteceu em 30 de setembro

Dia Mundial do Tradutor

Dia da Secretária

2003 – O professor e crítico literário Alfredo Bosi tomava posse na Academia Brasileira de Letras

1988 – Em Seul, Aurélio Miguel conquistava o primeiro ouro olímpico do Brasil no judô



1968 – Morria no Rio de Janeiro, o cronista e compositor Sérgio Porto, o “Stanislaw Ponte Preta”, aos 45 anos

1968 – A música “Sabiá”, de Tom Jobim e Chico Buarque era escolhida para representar o Brasil no 3º Festival Internacional da Canção (Fic), sob vaias do público

1957 – Era criada a Rede Ferroviária Federal (RFFSA) incorporando 42 ferrovias existentes no país

1913 – O engenheiro mecânico alemão Rudolf Diesel, inventor do motor a diesel, desaparecia misteriosamente durante viagem de navio à Inglaterra; tinha 55 anos

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |