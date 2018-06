Aconteceu em 30 de setembro

Dia da Secretária. Veja abaixo anúncio publicado em 1988:

Há 40 anos (1974) o general chileno Carlos Prats era assassinado em Buenos Aires, juntamente com sua esposa. O atentado ocorreu um ano depois do golpe militar e morte de Salvador Allende. Leia mais

Há 90 anos (1924), nascia Truman Capote, escritor norte-americano, considerado um dos maiores nomes no New Journalism, autor do romance-reportagem “A Sangue Frio”, publicado em 1965. Personalidade controversa, morreu de overdose, em Los Angeles, aos 59 anos. Clique na imagem abaixo e leia matéria completa:

Dia do Jornaleiro

Há 5 anos (2009) o multimilionário canadense Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil, embarcava na nave russa Soyuz, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), tornando-se o sétimo turista espacial da história

Há 10 anos (2004) o Laboratório Merck suspendia vendas do Vioxx por riscos cardíacos

Há 15 anos (1999) o escritor alemão Günter Grass ganhava o Prêmio Nobel de Literatura

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

