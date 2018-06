Aconteceu em 31 de julho

Dia de Santo Inácio de Loyola

2012 – Integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul) confirmavam a Venezuela como membro do bloco

2011 – Plataforma noticiosa da Agência Estado para o mercado financeiro, o AE Broadcast, lançava serviço ininterrupto de notícias

2009 – A Justiça proibia o jornal “O Estado de S. Paulo” de divulgar dados sigilosos do processo envolvendo o empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney

2008 – A Nasa anunciava a descoberta de água em Marte, pela sonda Phoenix

2006 – Fidel Castro delegava provisoriamente o controle do governo a seu irmão Raúl Castro, segundo homem da hierarquia cubana e ministro das Forças Armadas

2003 – O ministro da Cultura, Gilberto Gil, inaugurava a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), primeiro evento do gênero na América do Sul

2000 – Hugo Chávez era reeleito presidente da Venezuela

1993 – A seleção masculina de vôlei conquistava pela primeira vez o título de campeão da Liga Mundial ao derrotar a Rússia por 3 sets a 0

1973 – O presidente Médici assinava decreto confiscando bens do grupo empresarial de J.J. Abdalla

1948 – O Tribunal de Nuremberg condenava a doze anos de prisão Alfred Krupp, o “Imperador do Aço”, por exploração de mão de obra escrava na Alemanha

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

