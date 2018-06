Aconteceu em 31 de março

Há 50 anos (1965) o Pico da Neblina (Amazônia) era pela primeira vez escalado e teve a altura determinada por uma equipe da Comissão de Limites

Há 51 anos tinha início o golpe militar de 1964. Clique no link e confira o especial sobre os 50 anos do golpe que depôs João Goulart e mergulhou o Brasil em 21 anos de ditadura. Material foi publicado com exclusividade pelo “Estadão” em 30/03/2014:

Dia da Integração Nacional

Dia da Saúde e da Nutrição, data instituída em 2004 pela OMS – Organização Mundial da Saúde

Há 10 anos (2005) morria em hospital da Flórida (EUA), Terri Schiavo, após longa batalha judicial. Ela vivia em estado vegetativo havia 15 anos. O caso despertou discussão sobre a eutanásia e comoveu a opinião pública

Há 35 anos (1980) morria Jesse Owens, atleta e líder civil norte-americano, vencedor de quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1936, disputados em Berlim, Alemanha

Há 330 anos (1685) nascia Johann Sebastian Bach, músico, compositor e organista, expoente da música clássica barroca alemã

