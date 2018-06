Aconteceu em 4 de agosto

Há 55 anos (1961)

O Parlamento britânico aprova a adesão ao Mercado Comum Europeu, proposta pelo Governo

Há 5 anos (2011)

A perspectiva de recessão americana e de calote na Espanha e Itália provocavam queda nas principais bolsas do mundo, em um dos piores momentos desde a quebra do banco americano Lehman Brothers, em 2008



Há 5 anos (2011) a presidente Dilma Rousseff demitia o Ministro da Defesa Nelson Jobim

Há 20 anos (1996) Brasil ficava com a medalha de prata no basquete feminino, na Olimpíada de Atlanta, Estados Unidos. A seleção perdeu de 111 a 87 para as americanas





# Licenciamento de conteúdos Estadão

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram