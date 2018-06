Aconteceu em 4 de maio

2011 – As facções palestinas Hamas e Fatah oficializavam pacto de reconciliação histórico

1994 – Acordo sobre a autonomia de Gaza e Jericó era ratificado no Cairo, pelo primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP)

1979 – Líder do Partido Conservador, Margaret Thatcher era eleita primeira-ministra da Grã-Bretanha, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo

1949 – O Turim Futebol Clube da Itália perdia 18 jogadores em desastre aéreo

1939 – Carmem Miranda embarcava para os Estados Unidos, a bordo do transatlântico Uruguay

1929 – Nascia Audrey Hepburn, atriz, modelo e humanista de origem belga, radicada na Inglaterra e Holanda, protagonista do clássico “Bonequinha de Luxo”, lançado em 1961

1924 – Iniciavam-se as Olimpíadas de Paris, na França

1924 – Nascia em Minas Gerais, Eliezer Batista, empresário e engenheiro, presidente da Companhia Vale do Rio Doce (1961-1964 e 1979-1986), duas vezes Ministro de Estado e um dos mais influentes personagens do Brasil moderno. Pai do empresário Eike Batista

