Aconteceu em 4 de setembro

2012 – O presidente colombiano, Juan Manuel Santos anunciava diálogo com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc)

2010 – O jornal “O Estado de S. Paulo” recebia prêmio por revelar atos secretos, patrocinados pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP)

2008 – O Tribunal de Justiça de São Paulo decretava falência da Viação Aérea São Paulo (Vasp)

1978 – Liberado pela censura, o filme “Laranja Mecânica”, do diretor Stanley Kubrick, estreava nas salas de cinema do país

1973 – Morria, em São Paulo, Abelardo Pinto, o palhaço Piolin, aos 76 anos

1933 – O sargento Fulgencio Batista liderava golpe contra o governo provisório de Carlos Céspedes, em Cuba

1913 – Nascia Kenzo Tange, arquiteto e urbanista japonês do período do pós-guerra, vencedor do Prêmio Pritzker (1987)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

