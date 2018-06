Aconteceu em 4 de setembro

Há 5 anos (2010) morria, aos 86 anos, o cartunista norte-americano Paul Conrad, vencedor de três prêmios Pulitzer

Há 5 anos (2010) o Estado recebia prêmio por revelar atos secretos, patrocinados pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP)

Há 20 anos (1995) morria Paulo Gracindo, intérprete de personagens marcantes da teledramaturgia, como o político Odorico Paraguaçu, de “O Bem Amado”

Há 25 anos (1990) a Vasp era privatizada pelo governo de São Paulo e o controle passava ao Grupo Canhedo

Há 25 anos (1990) morria Irene Dunne, atriz norte-americana, considerada uma das mais populares estrelas das décadas de 30 e 40

Há 50 anos (1965) morria Albert Schweitzer, teólogo e missionário francês, Prêmio Nobel da Paz de 1952

Há 65 anos (1950) começavam a circular nos jornais americanos as tiras do Recruta Zero (Beetle Bailey), desenhado por Mort Walker

Há 165 anos (1850) era promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro no país. Foi o inicio legal do fim do sistema escravocrata

