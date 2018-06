Aconteceu em 5 de agosto

Dia Nacional da Saúde, em homenagem ao médico sanitarista Oswaldo Cruz

Há 15 anos (2000) morria aos 56 anos, Márcia Kubitschek, jornalista e política brasileira, filha de Juscelino Kubitschek

Há 15 anos (2000) morria aos 86 anos, Alec Guinness, ator britânico, o “mestre do disfarce”, vencedor do Oscar pela sua atuação em A Ponte do Rio Kwai, em 1957

Há 15 anos (2000) morria aos 89 anos, Afrânio Coutinho, crítico literário, professor de literatura brasileira, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), autor de 400 títulos, entre os quais se destacam “A Literatura no Brasil”, “Coleção Fortuna Crítica” e “Do Barroco”

Há 60 anos (1955) morria Carmen Miranda, vítima de um ataque cardíaco aos 46 anos de idade. Confira o perfil da artista no Acervo Estadão

Há 85 anos (1930) nascia Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua (1969)

Há 100 anos (1915) o Exército alemão conquistava Varsóvia, durante a Primeira Guerra Mundial

Há 120 anos (1895) morria Friedrich Engels criador, junto com Karl Marx, do socialismo científico

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |