Aconteceu em 5 de agosto

1996 – Começava na capital, o rodízio de veículos obrigatório

1967 – Era lançado o primeiro álbum da banda britânica Pink Floyd: “The Piper at the Gates of Dawn”

1962 – Era encontrada morta em sua casa em Brentwood, na Califórnia, a atriz Marilyn Monroe, por overdose de remédios, segundo a versão oficial, aos 36 anos

1936 – O atleta negro norte-americano, Jesse Owens, ganhava a terceira medalha de ouro das Olimpíadas de Berlim, na Alemanha

1912 – Nascia Octávio Frias de Oliveira, jornalista, editor e empresário brasileiro, publisher do jornal Folha de S.Paulo

1872 – Nascia Osvaldo Cruz, médico, epidemiologista e sanitarista, pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no país

1827 – Nascia em Alagoas, Manuel Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro, proclamador e primeiro presidente da República

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

