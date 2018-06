Aconteceu em 5 de fevereiro

Há 25 anos (1990) estreava pela primeira vez na televisão, o seriado infantil Castelo Ra-Tim-Bum, criado e exibido pela TV Cultura

Há 50 anos (1965) Matin Luther King era libertado da prisão. Ele havia liderado marcha pelo direito de voto em Selma, no Alabama. Ele foi um dos principais responsáveis pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. Clique no link e leia outras matérias especialmente selecionada por nossos editores.

Dia Henfil de Doação de Sangue, data do aniversário do cartunista Henfil (1944)

Dia Mundial da Internet Segura

Há 1 ano (2014) era detido na Itália, Henrique Pizzolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, condenado no julgamento do mensalão e considerado foragido da Justiça brasileira

Há 20 anos (1995) mitos dos esportes, Pelé (futebol) e Magic Johnson (basquete) se encontravam no Rio de Janeiro

Há 105 anos (1910) nascia Francisco Varallo atacante da seleção argentina na primeira Copa do Mundo de Futebol, em 1930

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |