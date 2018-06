Aconteceu em 5 de fevereiro

Dia Henfil de Doação de Sangue, data do aniversário do Henfil

Dia Mundial da Internet Segura

Há 1 ano (2015) morria o físico nuclear Val Fitch, vencedor do Prêmio Nobel de Física (1980)

Há 10 anos (2006) morria o pintor brasileiro Aldemir Martins

Há 20 anos (1996) O senador José Sarney inaugurava a TV Senado





Há 45 anos (1971) os astronautas norte-americanos Alan Shepard e Edgar Mitchell da missão espacial Apollo 14, pousavam na Lua com o módulo Antares. A Apollo 14 marcou o retorno das missões lunares tripuladas da NASA, após a má sucedida missão da Apollo 13. Veja também: corrida espacial

Há 50 anos (1966) era promulgado o Ato Institucional nº 3. O decreto alterou o regime eleitoral nos Estados e Municípios do País, instituiu eleições indiretas para governador e a nomeação de prefeitos. A eleição presidencial foi marcada para 3 de outubro daquele ano. Veja também: ditadura militar

Há 90 anos (1926) nascia Arthur Ochs Sulzberger, publisher do jornal The New York Times e ícone do jornalismo em todo o mundo

# Licenciamento de conteúdos Estadão

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram