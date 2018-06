Aconteceu em 5 de janeiro

Há 40 anos (1975) o exército encerrava combates a Guerrilha do Araguaia, contra os militantes do PC do B, no norte de Goiás (atual Tocantins) e sul do Pará. Mais de sessenta guerrilheiros foram mortos ao longo de três anos. Clique na imagem a reportagem do “O Estado de S. Paulo” (24/09/1972):

Há 60 anos (1955) era inaugurado o último trecho da ferrovia amazônica ligando o Brasil a Bolívia

Há 15 anos (2000) chuva matava e provocava grandes deslizamento em Campos do Jordão deixando centenas de desabrigados

Há 60 anos (1955) circulava no jornal “O Estado de S. Paulo” o primeiro”Suplemento Agrícola”

Há 115 anos (1900) nascia Yves Tanguy, pintor surrealista francês, naturalizado norte-americano

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |