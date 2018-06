Aconteceu em 5 de julho

Há 20 anos (1994), Yasser Arafat tomava posse como chefe do recém-criado governo da Autoridade Palestina

Há 32 anos (1982) no episódio conhecido como a “Tragédia do Sarriá”, a seleção brasileira de futebol, comandada pelo técnico Telê Santana, era eliminada da Copa do Mundo, pela Itália, por 3 a 2, nas quartas de final

Há 90 anos (1924) eclodia na cidade de São Paulo a Revolta Tenentista contra o governo do presidente Arthur Bernardes

Há 100 anos (1914), o aviador Edu Chaves realizava o primeiro voo sem escala, entre São Paulo e Rio de Janeiro, em 4 horas e 39 minutos

2011 – Ex-ministra das Finanças da França, Christine Lagarde assumia a direção do Fundo Monetário Internacional (FMI), tornando-se a primeira mulher a comandar a instituição, fundada em 1944

2009 – O suíço Roger Federer vencia o Torneio de Wimbledon consagrando-se como o maior campeão da história do tênis

1924 – Nascia Osman Lins, escritor pernambucano, autor entre outras obras de “Lisbela e o Prisioneiro”, adaptada para o cinema em 2003

1899 – Compositor, pianista e organista francês Camille Saint-Saëns apresenta-se em São Paulo, pela primeira vez, com grande sucesso de público

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

