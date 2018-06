Aconteceu em 5 de julho

Dia do Voluntário Social no município de São Paulo 2015 (primeiro domingo de julho)

Há 10 anos (2005) após ser implicado no escândalo do Mensalão, Delúbio Soares, secretário de Finanças do PT, licenciava-se do cargo de tesoureiro do partido

Há 10 anos (2005) alvo de denúncias envolvendo fundos de pensão, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação de Governo, Luiz Gushiken, pedia demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, menos de um mês após a queda do chefe da Casa Civil, José Dirceu

Há 40 anos (1975) Arthur Ashe tornava-se o primeiro afro-americano a conquistar o título em Wimbledon, vencendo Jimmy Connors

Há 40 anos (1975) era proclamada a independência de Cabo Verde, ex-colônia de Portugal, após longo movimento de guerrilha articulado com o da Guiné

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |