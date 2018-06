Aconteceu em 5 de julho

2011 – A francesa Christine Lagarde assumia a direção do Fundo Monetário Internacional (FMI)

2005 – Acusado de pagar o suposto mensalão para alguns deputados, Delúbio Soares, secretário de Finanças do PT, licenciava-se do cargo de tesoureiro do partido

2002 – A polícia do Rio confirmava oficialmente a morte do repórter da TV Globo, Tim Lopes, 33 dias após seu desaparecimento

1997 – Golpe de estado no Cambodja: Hun Sen destituia o princípe Norodom Ranariddh

1982 – Em Barcelona, a Itália vencia o Brasil por 3 a 2, eliminando a equipe de Telê Santana da Copa do Mundo

1962 – O presidente francês, Charles De Goulle, reconhecia a independência da Argélia, confirmando referendo de 1.º de julho

1962 – Era instituído o 13º salário, no governo João Goulart

1922 – A Revolta do Forte de Copacabana: um grupo de jovens oficias do Exército liderados pelo Capitão Euclides da Fonseca (filho do ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca), iniciavam na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, uma revolta contra o poder das elites tradicionais

1922 – Epitácio Pessoa decretava estado de sítio no Brasil

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

