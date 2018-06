Aconteceu em 5 de março

2013 – Começava na Argentina o julgamento de crimes da Operação Condor, repressão das ditaduras militares da América do Sul, entre os anos 1970 e 1980

2004 – Morria no Rio de Janeiro, o playboy Jorginho Guinle, aos 88 anos

1999 – Arminio Fraga assumia a presidência do Banco Central durante o governo de Fernando Henrique Cardoso

1979 – Lançada em 1977, a sonda norte-americana Voyager 1 chegava ao ponto mais próximo do planeta Júpiter

1979 – Era inaugurado o Metrô do Rio de Janeiro com 5 estações, estendendo-se da Estação Praça Onze à Glória

1829 – D. Pedro I assinava o “Regulamento do Correio do Brasil”, unificando e reorganizando os serviços postais no país

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

